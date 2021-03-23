تنفيذ 1435 حكمًا قضائيًا في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط مجموعة من الهاربين خلال حملة أمنية موسعة استمرت يومان لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين على القانون.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 1435 حكما، وذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.