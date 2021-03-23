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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخماد حريق شب بسقف منزل بسبب سوء الطقس في الدقهلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:51 م
حريق
حريق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل منزل بناحية مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بعزبة الشيخ محمد دائره المركز.

وانتقل ضباط وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بسقف منزل مكون من طابق على مساحة 70 مترا، مشيد بالبلوك ومسقوف بالأخشاب، ملك المدعو "عصام.ع"، 36 عامًا، عامل، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، فيما نجم عن ذلك احتراق سقف المنزل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

بسؤال مالك المنزل، علل سبب الحريق بسقوط كابل كهرباء ضغط عالٍ على كمية من الهيش بجوار المنزل، واشتعال النيران بها وتطاير الشرار لسطح منزله نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال الفني عماد رشاد، 41 عامًا، رئيس هيئة كهرباء الستاموني، مقيم مركز بلقاس، أيد ذات المضمون، وتم إصلاح العطل في حينه، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 710 لسنة 2021 إداري مركز الستاموني، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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