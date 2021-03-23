بتخفيضات 30%.. أسعار سلع رمضان بالمجمعات

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضا مجمدة، في 1350 مجمعا استهلاكيا.وأوضح تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ20 جنيها، قمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصري من 20 جنيها وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.وبالنسبة لشنطة رمضان، أشار التقرير إلى أنها حسب طلب المواطن، مؤكدا أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 207 جنيهات وتشمل حوالي 13 صنفا من السلع، الأرز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات، الزيت بـ17 جنيها للتر، الدواجن بـ30 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بـ65 جنيها، والسودانية الطازجة بـ85 جنيها.