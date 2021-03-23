بدء إجراء التسليم والتسلم بين الحكومة الجديدة والمؤقتة ببنغازي

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة حسين القطراني، رفقة عدد من الوزراء إلى مدينة بنغازي؛ لإتمام إجراءات تسليم واستلام السلطة مع الحكومة الموقتة.وقالت الحكومة - في بيان نقلته بوابة الوسط الليبية - إن الوفد ضم وزراء الداخلية والتخطيط والمالية والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والإسكان والتعمير والزراعة.واستقبل الوفد عددا من المسؤولين والشيوخ والوجهاء، وعقب ذلك حيث توجه إلى ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة.