إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، مساء اليوم، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إلى جميع الزملاء والأصدقاء.. بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد.. اعتذر مسبقًا عن كل ما اتفقت عليه.. وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة، دعواتي للجميع بالشفاء العاجل، ما أروع أن ندعو جميعا بالشفاء العاجل».