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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا تستأنف أعمال مبادرة الكشف عن «الأنيميا والتقزم والسمنة»

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:55 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم استئناف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحى، ومديرية التربية والتعليم، لافتًا إلي انه تم فحص 31 ألفا و218 من تلاميذ المدارس الابتدائية منذ استئناف المبادرة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه تم فحص 477 ألفا و808 من تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا منذ بداية المبادرة، مشيرًا إلي أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة والتي تتضمن قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، لافتًا إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة.

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