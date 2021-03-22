تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ764 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، تراجعًا ملحوظًا، بمستهل تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية، وسجل عيار "21" الأكثر مبيعا في مصر نحو 764 جنيهًا للجرام.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الذهب عالميا تراجع بنحو 0.5%، وسجلت أوقية الذهب نحو 1731 جنيهًا، ما أدى إلى تراجع الأسعار في مصر بقيمة جنيهين، متوقعًا أن تشهد أسعار الذهب مزيدا من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة.وأضاف "نجيب"، في تصريحات له، أن الذهب عيار 18 سجل نحو 655 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 873 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيهًا، والأوقية متوسط 1731 دولارًا سعر التعاملات الفورية.وهبطت أسعار الذهب على المستوى العالمي مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات، وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأونصة في التداولات الآسيوية، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأونصة.كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار، وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.