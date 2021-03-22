رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ764 جنيهًا للجرام

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:13 م
الذهب
الذهب
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
طباعة
شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، تراجعًا ملحوظًا، بمستهل تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية، وسجل عيار "21" الأكثر مبيعا في مصر نحو 764 جنيهًا للجرام.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الذهب عالميا تراجع بنحو 0.5%، وسجلت أوقية الذهب نحو 1731 جنيهًا، ما أدى إلى تراجع الأسعار في مصر بقيمة جنيهين، متوقعًا أن تشهد أسعار الذهب مزيدا من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات له، أن الذهب عيار 18 سجل نحو 655 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 873 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيهًا، والأوقية متوسط 1731 دولارًا سعر التعاملات الفورية.

وهبطت أسعار الذهب على المستوى العالمي مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات، وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأونصة في التداولات الآسيوية، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأونصة.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار، وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»