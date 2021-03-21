رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أفضل دعاء للأم مكتوب

الأحد 21/مارس/2021 - 06:44 م
دعاء
دعاء
طباعة
تصدر دعاء للأم التريند على جوجل، وأصبحت الكلمة الأكثر بحثًا وتداولًا عبر محركات البحث، مع احتفالات الكثير حول العالم خاصة في مصر والدول العربية بيوم عيد الأم، ويتجه الكثير للبحث عن أدعية مختلفة يقومون بتوجييها لوالدتهم في هذا اليوم.

ويبحث الكثير عن أفضل دعاء للأم ويستعرض الدستور لقراءه في عيد الأم.. أفضل دعاء للأم.

 أفضل دعاء للأم

- يارب اسعد امي واشرح صدرها وارح قلبها وابعد عنها كل مايحزنها اللهم اني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك.

- اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي وارزقني برها ورضاها حتى مماتي.

- اللهم إمنح أمي بركه في العمر وأسعد قلبها وفرج عنها همومها ويسر لها أمورها ربي إني أحبها حبا لا يعلمه سواك فاجعل الجنه مسكنها ومكانها.

- ربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كل سوء يا الله.

- ربي زد أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع وزدها اخلاصآ حين تسجد وزدها صحة وعافية حين تكبر ولا تحرمها الفردوس يا أرحم الراحمين.

- اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني اللهم اطل عمرها وارزقني برها. اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافيه ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها دعوة.

- اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى اللهم وأعنا على الإحسان إليها في كبرها أمي. اللهم أسعد قلوب أمهاتنا وأستجب دعواتهم وطهر همومهم واغفر ذنوبهم وارح بالهم.

- يارب أني أرى أمي تتألم أمام عيني وليس بيدي شيء غير اللجوء إليك والدعاء لها يإرب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم أرفق بها.
قد يهمك أيضا:

قائمة مسلسلات رمضان على شبكة قنوات dmc

-أسأل الله العلي القدير العزيز الجبار أن يشفي جميع أمهات المسلمين اللهم أفرح قلوبهم وقلوب أحبابهم بشفائِهم. اللهم إن أمي حبيبة قلبي ورضاها حديث نفسي يارب فارح قلبها وتلطف بها يارب إني أوكل إليك أمر من آذاها فخذ لها حقها واجبر كسر قلبها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
المزيد

الثقافة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين

تكريم سهير عبدالقادر والكحلاوى واسم الشهيد محمد إدريس بمكتبة القاهرة الكبرى

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟