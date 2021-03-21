أفضل دعاء للأم مكتوب

أفضل دعاء للأم

قد يهمك أيضا:

تصدرالتريند على جوجل، وأصبحت الكلمة الأكثر بحثًا وتداولًا عبر محركات البحث، مع احتفالات الكثير حول العالم خاصة في مصر والدول العربية بيوم عيد الأم، ويتجه الكثير للبحث عن أدعية مختلفة يقومون بتوجييها لوالدتهم في هذا اليوم.ويبحث الكثير عن أفضل دعاء للأم ويستعرض الدستور لقراءه في عيد الأم.. أفضل دعاء للأم.- يارب اسعد امي واشرح صدرها وارح قلبها وابعد عنها كل مايحزنها اللهم اني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك.- اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي وارزقني برها ورضاها حتى مماتي.- اللهم إمنح أمي بركه في العمر وأسعد قلبها وفرج عنها همومها ويسر لها أمورها ربي إني أحبها حبا لا يعلمه سواك فاجعل الجنه مسكنها ومكانها.- ربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كل سوء يا الله.- ربي زد أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع وزدها اخلاصآ حين تسجد وزدها صحة وعافية حين تكبر ولا تحرمها الفردوس يا أرحم الراحمين.- اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني اللهم اطل عمرها وارزقني برها. اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافيه ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها دعوة.- اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى اللهم وأعنا على الإحسان إليها في كبرها أمي. اللهم أسعد قلوب أمهاتنا وأستجب دعواتهم وطهر همومهم واغفر ذنوبهم وارح بالهم.- يارب أني أرى أمي تتألم أمام عيني وليس بيدي شيء غير اللجوء إليك والدعاء لها يإرب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم أرفق بها.-أسأل الله العلي القدير العزيز الجبار أن يشفي جميع أمهات المسلمين اللهم أفرح قلوبهم وقلوب أحبابهم بشفائِهم. اللهم إن أمي حبيبة قلبي ورضاها حديث نفسي يارب فارح قلبها وتلطف بها يارب إني أوكل إليك أمر من آذاها فخذ لها حقها واجبر كسر قلبها.