جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 نرصده عبر هذا التقرير؛ حيث اعتمد محمد معيط، وزير المالية، المواعيد الرسمية الخاصة بصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر شهر مارس، وجاء ذلك مع اعتماد مرتبات شهري يناير وفبراير لسنة 2021، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

يتم بدء صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس للعاملين في عدد 26 وزارة وهيئة مصرية بداية من يوم 23 مارس 2021، على أن يلي ذلك صرف مرتبات مايقرب من حوالي 16 وزارة وهيئة في يوم 24-3-2021، ثم بدء صرف مرتبات حوالي تسعة وزارات وهيئات باقي الجهات الأخرى يوم 25-3-2021، وهذا يعتبر الموعد الرسمي حول جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021.





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الجدير بالذكر أن الوزير أكد أنه تم تقسيم توقيتات الصرف لجميع العاملين في الوزارات وكذلك الهيئات وأيضا الجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في استلامها من خلال ماكينات الصراف الآلي، حيث يأتي كل هذا وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد الوزير الجهات الإدارية بالقيام بإخطار العاملين بها بتوقيت بداية الصرف، بما يساعد في تخفيف التكدس على ماكينات الصراف الآلي على قدر المستطاع، ويجيء ذلك على الشكل الذي يتسق مع المجهود التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنيين للحد من التجمعات والتكدس، والتشديد الدائم على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المستطاعة والعمل على تعزيز جميع سبل مكافحة كوفيد-19، والعمل على التخفيف على جميع المواطنين وكذلك تخفيف جميع الأعباء عن كاهلهم.