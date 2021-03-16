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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان على شبكة قنوات dmc

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:27 م
نجيب زاهي ذركش
نجيب زاهي ذركش
دعاء عبد المقصود
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استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الخريطة النهائية لمسلسلات شبكة تليفزيون (dmc) في رمضان، وضمت ٦ مسلسلات، 3 مسلسلات بشكل حصري و3 مسلسلات بالتزامن.

وجاءت قائمة المسلسلات كالتالي:
مسلسل "نجيب زاهي ذركش" للنجم يحيي الفخراني
والمسلسل يشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.
ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني، بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة.

مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

مسلسل "هجمة مرتدة" وهو مسلسل من ملفات المخابرات المصرية وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي تامر مرسي والعدل جروب جمال العدل.

وتعرض القناة أيضا مسلسل "ضد الكسر" بشكل حصري، وهو من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، مصطفى درويش، حمزة العيلي، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

"عالم موازي"
تتواجد النجمة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد عالم موازي، ويشاركها البطولة، عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا ودلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

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