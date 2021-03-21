ضبط 2270 قرص مخدر ومنشط جنسى داخل صيدلية فى سوهاج

أمر المستشار حمدي عامر مدير نيابة قسم أول سوهاج، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم لكمية من الأقراص المخدرة على عملائهم المتعاطين بدائرة القسم، وقررت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بالمديرية، وضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام عاطلين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية بالاشتراك الدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة بمديرية الصحة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط صيدلية بدائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالاتجار بالمواد المخدرة وتم ضبط المدير المسئول والقائم بالبيع بالصيدلية 30 سنة، ومقيم في حى راشد قسم أول سوهاج أثناء قيامه بالاتجار بالأقراص المخدرة.وتم ضبط 1500 قرص مخدر مدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وضبط أدوية وأقراص جنسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بإجمالى 450 قرص جنسى مجهول المصدر، وتم ضبط أدوية غير مسجله بوزارة الصحة بإجمالى 320 قرصا، وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 600 جنيه.وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1528 لسنة 2021 جنح قسم اول سوهاج.كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط مسجل شقى خطر مخدرات للاتجار بالمواد المخدرة، يقيم بشارع النوبى بدائرة قسم اول سوهاج، بحوزته طربه لمخدر الحشيش و44 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزنوا 400 جرام تقريبا، هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 200 جنيه.وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1502 لسنة 2021 قسم أول سوهاج.