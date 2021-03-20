استمرار مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالغربية

واصلت مديرية الصحة بالغربية، تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، بفحص الطلاب بشكل ظاهري بإجراء قياس الطول والوزن، وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المستهدف ٥٠٢٩٧١ طالبا وقد تم توقيع الكشف على عدد ٢٩١٣٥٤ طالبا منذ بداية الحملة وتحويل ٧٥٠١١ طالبا الى عيادات التأمين الصحي، موزعين على جميع المدارس على مستوى المحافظة وتتولى تسجيل هذا البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية فرق طبية مخصصة لهذا الغرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها.وأشارت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الاساسية، إلى أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحًا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريًا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الأنيميا مبكرًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة التامين الصحى بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.