خالد الصاوي ينتهي من 50% من مشاهده في «اللي مالوش كبير»

يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "اللي ملوش كبير" امام النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وانتهى خالد الصاوي من تصوير 50٪ من مشاهده في العمل ويجسد الصاوي دور رجل أعمال كبيرًا، وصاحب سلطة ونفوذ، وتتزوج ياسمين عبدالعزيز خلال المسلسل رجلا مسنا ويكبر عنها سنًا، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.«اللي ملوش كبير»، من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وأحمد جمال سعيد ومحمود حافظ وإيمان السيد وأحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.في سياق آخر، يشارك الفنان خالد الصاوي أيضًا في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «القاهرة- كابول»، والذي يشارك فى بطولته بجانب طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوى وحنان مطاوع، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.