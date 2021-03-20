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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«WE» تطرح راوتر جديدًا يتيح سرعات 200 ميجابايت

السبت 20/مارس/2021 - 03:20 م
راوتر وي
راوتر وي
طارق عتمان
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بدأت الشركة المصرية للاتصالات "WE" في طرح "راوتر" جديد للإنترنت المنزلي من تصنيع شركة ZTE الصينية والذي يوفر سرعات عالية تصل إلى 200 ميجا بايت في الثانية كأحد الحلول التي تقدمها الشركة لمشاكل انقطاع الإنترنت، ويبلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي نحو 8.5 ملايين مشترك في مصر.

وفي هذا السطور ترصد "الدستور" أبرز مواصفات الراوتر الجديد ومميزته.

- يدعم جهاز الراوتر الجديد سرعات إنترنت تصل إلى 200 Mbps.
- سعر الراوتر 700 جنيه بضريبة القيمة المضافة.
- يمكن للعميل تقسيط سعره بنظام الدفعات الشهرية 11.4 جنيه.
- يتيح دخول 64 جهازا في نفس الوقت علي شبكة الـ"WIFI".
- يمنح المشتركين مزيدا من الاستقرار اللاسلكي.
- يوفر تغطية لاسلكية جيدة وعالية المدى.
- الراوتر متوافر للعملاء الجدد والحاليين.
- يحق للعميل الحصول على راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية وعدد جهازين بالدفع النقدي.

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