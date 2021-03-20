أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

وتوفر الدستور لقرائها أجمل رسائل عيد الأم 2021

رسائل عيد الأم 2021





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لقد منحنا الله نعم كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ 2 يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحب والمودة والفرح والاهتمام.



يا أُمي سأكتب لكِ وأنا أعرف أن كتابتي إختراق غير مأمون المشاعر لتفاصيلك الرائعة ل ذاتكِ الملائكية لروحكِ النقية ولعمرك النازف بكل حُب وعطاءً.

لقد منحنا الله نعم كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ 2 يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحب والمودة والفرح والاهتمام.يا أُمي سأكتب لكِ وأنا أعرف أن كتابتي إختراق غير مأمون المشاعر لتفاصيلك الرائعة ل ذاتكِ الملائكية لروحكِ النقية ولعمرك النازف بكل حُب وعطاءً.

يبحث الكثير من الأبناء عن أجمل رسائل عيد الأم 2021، وذلك قبل عيد الأم الذي يحل غدا الأحد 21 مارس 2021، ومهما كان ما يقدمه لها الطفل، فهو لن يفي بحقوق أمه، ولكن من أجل شكرها وشكرها مع كل ما قدمته، تم اختيار يوم واحد من العام للاحتفال بالأمهات في العالم وتقديم الهدايا المتنوعة لهن وإقامة احتفالات جميلة تشمل جميع أفراد الأسرة.أمّي الغالية لو كتبت كلّ صفحات الدنيا رسالة لك كي أعبّر لكِ عن حُبي وتقديري واحترامي لن تكفي صفحات الدنيا في أن توصل مشاعري إليكِ وحبّي لكِ كبير وعظيم، حماك الله يا أغلى ما في حياتي.أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أرسلك أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.مع كل إشراقة شمس، أرى صورتك أمامي، أراك تشرقين فتملأين الكون ضياءً، والسماء إشراقًا، ومع كل تغريدة طير كان صوتك الناعم الدافئ يدخل في سمعي، هذا الصوت المغرد يعطي الحياة لحنًا.أمّي يا نبع الحنان، يا صوت الآذان، يا ضوءًا يسرقني من بين الأصحاب، من بين أضواء المدائن، من مطارات العواصم، 5 مُردِّدًا لحن الحنين وأغنية العودة.أمّي الحبيبة أنتِ النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حبًا وحنانًا، أنتِ الأم الذي يٌشار إليها بالبنان، ويفتخر بها بين الأنام، فهنيئًا لي بكِ أيتها الأم العظيمة.أمّي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك و لو اقدر لأهديتك عمري.أمّي ما أتخيل حياتي دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي 0 ما يحرمني من وجودك، كل عام وأنت بخير.