موعد عرض حكاية هنا الزاهد على DMC

ننشر موعد عرض حكاية هنا الزاهد بـ"الحجاب" على DMC، حيث تقدم هنا خلال الحكاية شخصية "مريم" وهى فتاة محجبة، وظهرت على بوستر العمل بالحجاب وتتوسط عمرو الشناوى وهشام إسماعيل.

موعد عرض حكاية هنا الزاهد بـ"الحجاب" على DMC





الحلقات الجديدة من العمل من بطولة هنا الزاهد ويشارك فى بطولتها عمر الشناوى، هشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبرى، وجيلان علاء، ومروة الأزلى.



ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

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المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى و k media.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

ينتظر متابعي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، عرض الحكاية الجديدة التي تحمل اسم "قولى لأحمد"، بدايًة من يوم غد السبت على قناة DMC.