مسلسل هنا الزاهد الجديد.. تفاصيل احداث الحلقة 21 من حلوة الدنيا سكر

تفاصيل مسلسل هنا الزاهد الجديد الحلقة الـ21 من حلوة الدنيا سكر





تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021 وخلال الحلقة الاولي من مسلسل هنا الزاهد الجديد في الحكاية الرابعة شرحت "الزاهد" إن أول خطوة لخطف قلب الرجل هو مراقبته بدقة ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها ومقابلته للمرة الأولى عن طريق الصدفة وترك انطباع سئ لديه لتصحيحه فيما بعد، وتعرض الحلقة الـ22 مساء اليوم لتستكمل أحداث الحدوتة الرابعة الذي سيتم تقديمها في 5 حلقات.



تفاصيل مسلسل حلوة الدنيا سكر وبدأ الحدوتة الرابعة من مسلسل هنا الزاهد الجديد أمس السبت، على قناة dmc العارضة لحلقات حلوة الدنيا سكر في تمام الثامنة مساءً وهي الحلقة رقم 21 وتقدم فيها هنا الزاهد العلاقة بين الرجل والمرأة وتقدم 9 خطوات للسيدات من أجل خطف قلب الرجل وتقوم هنا الزاهد هي وصديقاتها بالتخطيط لخطف قلب الرجل الذي يريدون الارتباط بهم والزواج منهم وخلال الحلقة الاولي شرحت هنا الزاهد علي السبورة لأصدقائها كيفية خطف قلب الرجل في عدة خطوات.وخلال الحلقة الاولي من مسلسل هنا الزاهد الجديد في الحكاية الرابعة شرحت "الزاهد" إن أول خطوة لخطف قلب الرجل هو مراقبته بدقة ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها ومقابلته للمرة الأولى عن طريق الصدفة وترك انطباع سئ لديه لتصحيحه فيما بعد، وتعرض الحلقة الـ22 مساء اليوم لتستكمل أحداث الحدوتة الرابعة الذي سيتم تقديمها في 5 حلقات.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد وسيتم تقديم خلاله 8 حاديت كل منهم 5 حلقات بقصة جديدة وأبطال مختلفين وتقديم حاليًا الحدوتة الرابعة ويشاركها بطولتها محمد الشرنوبي، كما وقدمت من قبل حدوتة "ساندي كراش" مع الفنان محمد كيلاني وحدوتة "الجريمة لا تفيد" مع محمود عبدالمغني وحدوتة "المتخصصة" مع الفنان الكوميدي الشاب أحمد سلطان.



تصدر مسلسل هنا الزاهد الجديد حلوة الدنيا سكر تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك مع بداية عرض الحدوتة الرابعة من العمل والتي تحمل أسم "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبي مع هنا الزاهد.