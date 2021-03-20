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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أجمل رسائل عيد الأم 2021.. و أبرز هدايا مقترحة

السبت 20/مارس/2021 - 11:09 ص
عيد الأم
عيد الأم
شيماء حسين
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ساعات قليلة ويبدأ يوم تكريم الأم المصرية، لذلك يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أجمل رسائل عيد الأم 2021 لكتابتها في الكارت المرافق للهدايا التي تقدم الأمهات المصرية في عيدهم تعبيرا عن دورهن الرائد في تربية أبنائهن، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الهدايا التذكارية للأم المصرية في عيدها وأجمل عبارات التهنئة.

أجمل رسائل عيد الأم 2021

يرغب الكثير من المواطنين في تغليف هدايا عيد الأم وكتابة بعض الكلمات المعبرة عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم و تقديرا لجهودها في تكوين شخصية أبنائها ولعل أجمل عبارات تهنئة للأم هي:-

كل عام وأنت أقرب لقلبي ومصدر رزق بدعواتك يا أمي 

أحبك كثير بقدر اهتمامك  بتفاصيل حياتي .. ورغبتك الدائمة في أن أكون أفضل 

أمي أنتي مصدر إلهامي في الحياة .. كل عام وأنتي بخير

يا من أوصانا الرسول بها ثلاث مرات أهنئك بحلول عيد الام .. كل عام وأنتي بصحة وعافية 

أبرز هدايا عيد الأم 2021 

يستعد الكثير من المواطنين حاليا بإحضار هدايا عيد الأم للأمهات والحموات والمدرسات في المدارس، لذلك تخصص لها بعض الأسر ميزانية خاصة في شهر مارس حيث يحضر الأبناء هدايا قيمة لأمهاتهم تبدأ من الأجهزة الكهربائية و مستلزمات المنزل واللبس والمنتجات الجلدية وهدايا تذكارية أو رمزية مثل أدوات الزينة والتجميل النسائية والعطور والاكسسوارات لمدرسات أبنائهم في المدارس نوع من التقدير والاحترام في تقديم المعلومات الدراسية والرعاية والاهتمام. 

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موعد الاحتفال بعيد الأم 2021

يحتفل مصر غدا الأحد 21 مارس بعيد تكريم الأم المصرية، لذلك يبحث الكثير عن أجمل رسائل عيد الأم 2021 لإرفاقها مع الهدية التي تعبر عن التقدير والاحترام لكل ما قامت به الأم في حياة أبناءها منذ الولادة وحتى بلوغهم سن القدرة على الاعتماد على النفس في مواجهة مشقة الحياة اليومية وما حملته الأيام لها من قلق بالغ حيال مستقبل أفضل لأبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة جميع الأمهات أثناء الاحتفال.

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