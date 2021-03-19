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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:18 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري اليوم الجمعة 19-3-2021.

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-3-2021

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم، ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.01 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.01 جنيه للشراء، و52.11 جنيهًا للبيع.

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وجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 51.69 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

وشهدت مستويات أسعار العملات أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنمية عند 49.01 للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وجاء الدينار الكويتي داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري بسعر 50.97 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، إلى مستوى 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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