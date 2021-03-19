تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-3-2021 فى القاهرة والإسكندرية

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات جمهورية مصر العربية





تابع أيضاً:













الإسماعيلية 27 13 - سيوة 22 10 - السويس 26 14 - رأس سدر 25 13 - العريش 20 11 - رفح 19 12 - شرم الشيخ 28 17 - الغردقة 29 17 - الفيوم 26 13 - طابا 26 15 ).

حالة الطقس من ضمن المواضيع التي تشغل بال المواطنين في مصر، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وموقع "جوجل" من قبل المواطنين عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الجو أمس الخميس، وأكدت على فرص سقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن وهي كالتالي (السواحل الشمالية - الوجه البحري) على فترات متقطعة بنسبة 40%، وعلى بعض الأماكن من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين عن درجات الحرارة، يرصد لكم "الدستور"، في تقريرة اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر، وذلك وفقًا لبيان رسمي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق، عن وجود تقلبات في درجات الحرارة في مصر على مدار اليوم، وأن درجات الحرارة صباحًا تختلف عن المساء، حيث يكون الطقس نهارًا مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والوجة القبلي والرياح تكون معتدلة، أما ليلًا يسود الطقس البارد على كافة الأنحاء، ويسود نهارًا طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح ستكون معتدلة.درجات في بعض المدن: ( القاهرة 26 13 - الإسكندرية 20 13 - طنطا 25 13 - مطروح 19 14 - شبين الكوم 25 13 - بورسعيد 22 14 - دمياط 21 14 - المنصورة 24 12.