موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2021 .. رسمياً

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، عبر المنصات الإلكترونية، والجروبات التعليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انتهاء الامتحانات يوم 11 مارس الجاري، بعد أن أدوا الامتحان إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، بلجان امتحانية بالمدارس، وتم البدء في الترم الثاني مباشرة.





لذا يترقب الكثير من الطلاب النتيجة خلال هذه الساعات، من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة ستظهر خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مراجعتها، عبر مواقع الوزارة الإلكترونية الرسمية، ونفت قبل ساعات أن ما ينشر من روابط للنتيجة ليس له أساس من الصحة، وأن الوزارة ستخرج بيانا سرميا يؤكد موعد ظهور النتيجة.





موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته الشخصيته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021، حيث أكد أنها ستعلن يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم، عقد الامتحانات التجريبي للصف الثالث الثانوي، قبل الامتحان النهائي، أولها في أبريل المقبل، جاء هذا في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرا التربية والتعليم والاتصالات، وعدد آخر من الوزراء.





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ويشار إلى أن وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، قد عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الثاني في الفترة من ٢٧ فبراير من الشهر الماضي حتى ٩ مارس الماضي، في لجان مدرسية مؤمنه، ومطبق عليها إجراءات احترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم، كما تسبب في خسائر فادحة في بعض الدول.



