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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعرالريال السعودى اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:19 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
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ننشر لكم في "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-3-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.

ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، في سوق أوراق المال والبنوك المصرية والأجنبية، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية، وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-3-2021

البنك المركزي 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك البركة 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

البنك العربى الأفريقي الدولى 4.15 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19-3-2021 (dostor.org)

بنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان 4.07 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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