رحيل الفنانة منى بدر.. اكتشفها عبدالحليم حافظ ومثلت 3 أفلام فقط

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس الفنانة المعتزلة منى بدر وذلك بعد عمر يناهز 85 عاما حيث أعلن الفنان يحيى خليل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" وفاتها.ولقبت الفنانة الراحل منى بدر بـ"الوجة الملائكي" وهو اللقب الذي أطلقه عليها الراحل عبد الحليم حافظ حيث كان له دور كبير في اكتشاف موهبتها الفنية خاصة بعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر.شاركت منى بدر مع العندليب عبد الحليم حافظ في فيلمه السينمائي "فتى أحلامي" وقام بالغناء لها أغنية "خسارة" ولم تحظ الفنانة الراحلة بنصيب في المشاركة بالسينما المصرية إلا بهذا العمل.بعد النجاح التي حققته في فيلم "فتى أحلامي" شاركت بعد مرور العديد من السنوات في فيلم لبناني يحمل أسم "كلنا فدائيون" في عام 1969 ثم بعد سنوات عديدة أخرى شاركت في الفيلم السوري "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين.واعتزلت الفنانة الراحل منى بدر الحياة الفنية بعد مشاركتها في ثلاثة أفلام فقط ثم سافرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.