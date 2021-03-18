فرنسا تعلن إغلاقًا لمدة شهر في 16 مقاطعة بينها باريس

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة 100 ألف وفاة في البلاد.وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحفي: "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع"، موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.