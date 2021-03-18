أحمد شيبة وعمر كمال يطرحان «يلا سلام» (فيديو)

طرح كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة والمطرب عمر كمال أحدث أغنية لهما بعنوان "يلا سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أغنية "يلا سلام" من كلمات الشاعر إسلام المصرى، وقام عمر كمال بوضع اللحن الخاص بالأغنية، والتي يظهر فيها الثنائي بشكل مختلف.وتقول كلمات الأغنية:"معلش ليا علشان بصون، ومتزعليش يا أنا، دول تمثيلية، كله بيخون، ويا دنيا فيكي الجدع محطوط في معجنة، والنبي معلش تعالوا في الوش لو كارهني، أحسن ما في ضهري الكل بيهري ومش حبني، اللي قدرني ده هينورني وهيبقى دليلي، بس هتخسرني براحتك يعني أنا طافح كيلي".