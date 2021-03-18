روسيا: وصف بايدن لـ«بوتين» بالقاتل سيئ للغاية وغير مسبوق

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن سيئة للغاية وغير مسبوقة، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.وجاء تصريح الكرملين، تعليقًا على ما قاله الرئيس الأمريكي، لقناة "أي بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، من أن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ"نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة.وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.وحول ما إذا كان بوتين سيستمع للسفير الروسي الذي سيتوجه إلى موسكو يوم 20 الشهر الجارى، قال بيسكوف إن ذلك لم يتم التخطيط له، لكن الرئيس الروسي سيستمع إليه إذا لزم الأمر.