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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سقطت لفترة قصيرة».. «الكمامة» تُعرّض جون كيري لهجوم كبير

الخميس 18/مارس/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
هدير سند
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أثار ظهور مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، جون كيرى بدون كمامة أثناء قراءته كتاب على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية، جدلًا واسعًا، على الرغم من توجيه المراكز الأمريكية للأمراض والسيطرة بضرورة ارتدائها على متن الطائرات، نقلا عن موقع "فوكس نيوز".

وأشار الموقع إلى أن الصورة التى نشرها موقع تينسي ستار المحافظ، أظهرت كيرى، وزير الخارجية الأسبق يرتدى الكمامة تتدلى من أذنه أثناء قراءته كتاب في مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة.

وتحققت "فوكس نيوز" من صحة الصورة من راكب رفض الكشف عن هويته، وقال الراكب إنه رأى كيرى يرتدى الكمامة عند بوابة الصعود، لكنه خلعها بعد فترة قصيرة من ركوبه الطائرة مع ركاب آخرين.

ولفت الراكب إلى أنه لم يرى أي من مضيفي الطائرة يوجهون كيرى بارتداء الكمامة، لكنه أشار إلى أن كيرى ارتداها بعد ذلك طوال أغلب الرحلة.

من جانبها، قالت شركة أمريكان إيرلاينز على تويتر إنها ستبحث الواقعة، وأكدت أن ارتداء الكمامات مطلوب من الجميع على متن طائراتها.

ورد كيرى عبر "تويتر"، وقال إن الكمامة انزلقت لفترة قصيرة، وكتب: "لنكن واضحين، إذا كان القناع على أذن واحدة على متن طائرة، فإن ذلك كان مؤقتا، لافتًا: إلى أنه يرتدى الكمامة لأنها تنقذ الأرواح وتوقف الانتشار، والعلم هو ما يقول لنا هذا".

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