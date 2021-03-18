ضبط 636 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها ضبط 636 هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «2 جنايات، و132 حكم حبس جزئيًا، و28 حكم حبس مستأنفًا، فضلًا عن 339 حكم غرامات، و135 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.