وزيرة التضامن تناقش توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بعد قليل

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.ويشهد اللقاء مشاركة السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومي، حيث يتم مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات، إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، مؤكدة على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.