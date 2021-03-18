موسكو تستضيف اجتماعا دوليا بشأن أفغانستان اليوم

تستضيف روسيا، بحضور دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والصين وباكستان، اجتماعا اليوم الخميس، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع المستمر منذ فترة طويلة في أفغانستان.ومن المتوقع أن يحضر وفد رسمي من كابول وحركة طالبان المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو.وتجري طالبان مفاوضات سلام مع ممثلي الحكومة الأفغانية في قطر منذ سبتمبر الماضي، إلا أن المحادثات توقفت مؤخرا.وتشهد أفغانستان صراعا منذ أكثر من 19 عاما.ونظمت روسيا مؤتمرات بشأن أفغانستان من قبل وحضرها ممثلون عن طالبان وسياسيون معارضون أفغان، لكن لم يحضر ممثلون عن الحكومة.وتقول موسكو إن الهدف هذه المرة هو بناء الثقة.ومن المقرر أن تستضيف تركيا اجتماعا آخر في أبريل المقبل بهدف إبرام اتفاق سلام.