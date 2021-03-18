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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية «منقوص»

الخميس 18/مارس/2021 - 05:20 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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انتقدت الحكومة الكندية، النتائج التي توصل إليها التحقيق الإيراني في إسقاط الطائرة الأوكرانية رقم 752، ووصفته بأنها "منقوص" مع "عدم وجود حقائق أو أدلة قاطعة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، ووزير النقل عمر الغبرا، قولهما في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "التقرير لا يحاول الإجابة على أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل".

وأضاف الوزيران: "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء عدم وجود معلومات وأدلة مقنعة، رغم نشر تقرير التحقيق هذا".

وتابعا: "بعد المراجعة الأولية لتقرير التحقيق، من الواضح أننا لا نزال لا نملك إجابات عن سبب عدم اتخاذ إيران التدابير اللازمة، مثل الإغلاق الكامل لمجالها الجوي، لمنع مثل هذه المأساة".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنشر كندا نتائج تحقيقها في تحطم الطائرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن طائرة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 اسقطت بواسطة نيران إيرانية يوم 8 يناير 2020، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

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