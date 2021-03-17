«المترو»: قطارات الخط الثالث الجديدة تقلل التكدس وتوفر مستوى مميزًا للركاب

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن القطارات الجديدة الموجودة في الخط الثالث للمترو تساعد بشكل أساسي في توفير مزيد من الراحة للركاب.وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القطارات الجديدة تشمل عدد ٣٢ قطارا للخط الثالث للمترو تسهم بشكل أساسي في خفض التكدس على الخط الثاني للمترو أيضا لأن الخط الثالث مرتبط بالخط الثاني للمترو من خلال المحطة التبادلية وهي العتبة.وأشار إلى أن شركة المترو تسعى دائما لتوفير مستوى مميز للركاب خاصة أن مرفق مترو الأنفاق يتردد عليه عدد ضخم من الركاب بصورة يومية.