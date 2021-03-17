مجهولون يفجرون برجين لنقل الطاقة شمال بعقوبة العراقية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:01 م
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فجر مسلحون مجهولون، برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله - إن مسلحين مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ناحيتي السلام والعظيم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله - إن مسلحين مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ناحيتي السلام والعظيم.