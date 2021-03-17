مجهولون يفجرون برجين لنقل الطاقة شمال بعقوبة العراقية

فجر مسلحون مجهولون، برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله - إن مسلحين مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ناحيتي السلام والعظيم.