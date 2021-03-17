ضبط 605 هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها ضبط 605 هاربين.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «حكم جنايات، و129 حكم حبس جزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و289 أحكام غرامات، و160 أحكام المخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.