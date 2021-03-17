محمد العدل في مأزق بسبب عمر كمال

طالب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم مشاركة المطرب عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض" لعدم حصوله على عضوية أي نقابة حتى الآن، وذلك بعد تصوير مشهده الأول.المسلسل مستوحى من قصة "بين السما والأرض" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960 بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبو سيف.أما المسلسل فمن بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، غادة عادل، يسرى اللوزي، ندى موسى، سوسن بدر، نجلاء بدر، روبي، أحمد رزق، محمد ثروت، محمود الليثي، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج محمد العدل.