حريق في «عشة» تسكنها سيدة وأولادها على الرياح التوفيقي ببنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في عشة لربة منزل وأبنائها يقومون فيها ببيع الشاى ويقيمون بها، على الرياح التوفيقى أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها، حيث اندلعت فيها النيران، ونجحت قوات الإطفاء فى السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق فى عشة تقيم فيها ربة منزل وأبنائها على أرض طرح النهر على الرياح التوفيقى أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها.انتقلت سيارة إطفاء على الفور وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.