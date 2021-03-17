الولايات المتحدة: القبض على أحد المشتبه بهم فى حادث جورجيا

ألقت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية القبض على شخص يشتبه في مسؤوليته عن إطلاق النار الذي حدث في ثلاثة صالونات تدليك بأتلانتا والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.ونشرت السلطات الأمنية بمقاطعة شيروكي، التي وقع بها إطلاق النار، صورا للمشتبه فيه، الذي يدعى روبرت آرون لونغ (21 عاما)، التقطت له بواسطة كاميرات المراقبة قبل اعتقاله.وقال جاي بيك، قائد شرطة شيروكي - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن لونج، وهو من مدينة وودستوك، في جورجيا، احتجز في مقاطعة كريسب، على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب أتلانتا.وذكرت تقارير إخبارية إنه تم القبض عليه بعد ساعات من الهجوم في أعقاب مطاردة بالسيارات.وتعرضت ثلاثة مراكز للتدليك بولاية جورجيا الأمريكية لإطلاق نار، حيث وقع الحادث الأول في مركز بمقاطعة شيروكي، ليتبعه هجوم آخر على مركزي تدليك في الجهة المقابلة من الشارع.