«تموين مطروح» تكشف موعد بدء معارض «أهلا رمضان»

قال المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم الاتفاق بين المحلات التجارية المشاركة في معارض "أهلا رمضان" بالحصول على تراخيص الشوادر والمعارض قبل التنفيذ، على أن يتم تشغيلها قبل شهر رمضان بـ5 أيام، وتستمر حتى نهايته، لطرح جميع السلع والمنتجات الغذائية والياميش وغيرها من السلع بأسعار مخفضة.وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كافة السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية تكفي الاحتياجات المحلية للمواطنين لمدة لا تقل عن 5 أشهر، لافتا إلى أن كل المراكز سيتم عمل فيها معارض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية، متابعا أن الشركة العامة لتجارة الجملة ستوفر السلع قبل شهر رمضان في فروع "الدلتا ماركت" فضلا عن تجهيز الشنط الرمضانية بأسعار مخفضة.