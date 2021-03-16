مقتل وإصابة 8 في هجوم مسلح على حافلة بأفغانستان

ذكرت مصادر أفغانية أن شخصين اثنين لقيا حتفهما، فيما أصيب 6 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم الثلاثاء، على حافلة تقل أساتذة وطلابا من جامعة بغلان في مدينة "بل خمري" بإقليم "بغلان".ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الشرطة إن الحادث وقع في ضواحي مدينة "بل خمري" عندما كانت الحافلة التي تقل نحو 25 شخصا في طريقها إلى جامعة بغلان، كما ألقت باللائمة على حركة "طالبان" في هذا الهجوم.ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.