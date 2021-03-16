الخارجية المغربية تجرى اتصالًا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اتصالا هاتفيا، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش.وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بوريطة أكد دعم المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، لمهام كوبيش وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما أكد استعداد المغرب لدعم جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.وأضاف البيان أن كوبيش أشاد بجهود المغرب لصالح ليبيا مستقرة تنعم بالسلام، مشيرا إلى الحوار الليبي الذي عقدت جلساته في بوزنيقة وطنجة، والذي ساهم في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا.وأكد المسؤلان ضرورة دعم المجتمع الدولي، خاصة منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التي دخلتها ليبيا من أجل وضع حد للنزاع، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الوضعية الأمنية في منطقة الساحل وما وراءها.كما أكدا رفضهما أي تدخل خارجي في المسلسل السياسي الليبي الذي يقوده الليبيون أنفسهم، في إطار احترام السيادة والوحدة الوطنيتين لليبيا.وأشار البيان إلى أن بوريطة وكوبيش اتفقا على التواصل بشكل منتظم بخصوص الملف الليبي، وذلك في إطار أدوات قائمة على الاندماج والتنسيق والحوار لما فيه صالح ليبيا.