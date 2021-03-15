الاتحاد الأوروبي يطالب دمشق بالتوصل إلى تسوية سياسية

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية وحلفائها بالالتزام بشكل جدي في تنفيذ القرار الأممي 2254 (وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا)، مشددًا على ضرورة التركيز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ومنع عودته.وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين أن ذلك جاء في بيان صادر عن الاتحاد بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على بدء الصراع في سوريا.وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ثابت على موقف المتمسك بسلامة وسيادة ووحدة الأراضي السورية.كما تطرق البيان إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون شاملة وشفافة، فـ"بدون مشاركة كل السوريين بمن فيهم المتواجدين في الخارج، لا يمكن لهذا الاستحقاق أن يساهم في حل الصراع أو أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع دمشق".يذكر أن الاتحاد الأوروبي سينظم النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي حول سوريا في 29-30 مارس الحالي ويقيم على هامشه عدة فعاليات إعلامية وثقافية لتسليط الضوء على هذا الصراع المستمر منذ 10 سنوات.