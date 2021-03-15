وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران اليابان وكوريا

وصل أنتوني بلينكن ولويد أوستن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى طوكيو اليوم الاثنين في بداية زيارة تستمر أربعة أيام للمنطقة فيما يلقي الضوء على تجدد تركيز واشنطن على الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة سياسات الصين.والزيارة التي تستمر من 15 إلى 18 مارس وتشمل طوكيو وسول هي أول جولة خارجية يقوم بها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتأتي في أعقاب قمة تحالف مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.ويقول الخبراء إن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تشمل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وأمن سلسلة توريد أشباه الموصلات والمسألة النووية في كوريا الشمالية والانقلاب في ميانمار.