رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:10 م
الاختيار 2
الاختيار 2
أمير محمد خالد
طباعة
طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" البرومو الدعائي الأول للمسلسل أمس الأحد، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل وهو العمل الأكثر شعبية وجماهيرية وينتظرها الجمهور بفارغ الصبر حيث يكشف كواليس وخبايا الجماعات الإرهابية في مصر حيث حقق الجزء الأول منه في رمضان الماضي نجاح جماهيري كبير والذي تناول قصة استشهاد المنسي.

مسلسل الاختيار 2 القنوات الناقلة

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة on وon دراما في مصر بشكل حصري وmbc السعودية حصري في الوطن العربي وسيتم عرضه على القناة بالتزامن، ويحمل الجزء الثاني من المسلسل اسم "رجال الظل" حيث يكشف بطولات ضباط الشرطة في مواجهة الجماعات الارهابية في الفترة من عام 2011 وحتى فض اعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة.

أبطال المسلسل

يقدم بطولة الجزء الثاني من العمل مجموعة كبيرة من النجوم الذي يحظون بحب الجمهور علي رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم.

لمزيد من المعلومات عن مسلسل الاختيار 2



ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.

فنانين يظهرون بنفس شخصياتهم في الجزء الأول

 
يتناول مسلسل "الاختيار 2" رجال الظل الفترة من 2011 حتى 2013 وهو ما يسبق التوقيت الذي تم تقديم في الجزء الأول من العمل وبالتالي سيظهر عدد من شخصيات الجزء الأول في الجزء الثاني مثل الفنان عابد عناني بشخصية عماد عبدالحميد وإسلام حافظ بشخصية أبو سعد الجنوبي وأحمد العوضي بشخصية هشام العشماوي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء