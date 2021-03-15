القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 القنوات الناقلة





أبطال المسلسل ومن المقرر عرض المسلسل على قناة on وon دراما في مصر بشكل حصري وmbc السعودية حصري في الوطن العربي وسيتم عرضه على القناة بالتزامن، ويحمل الجزء الثاني من المسلسل اسم "رجال الظل" حيث يكشف بطولات ضباط الشرطة في مواجهة الجماعات الارهابية في الفترة من عام 2011 وحتى فض اعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة.

يقدم بطولة الجزء الثاني من العمل مجموعة كبيرة من النجوم الذي يحظون بحب الجمهور علي رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم.





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ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.



فنانين يظهرون بنفس شخصياتهم في الجزء الأول



يتناول مسلسل "الاختيار 2" رجال الظل الفترة من 2011 حتى 2013 وهو ما يسبق التوقيت الذي تم تقديم في الجزء الأول من العمل وبالتالي سيظهر عدد من شخصيات الجزء الأول في الجزء الثاني مثل الفنان عابد عناني بشخصية عماد عبدالحميد وإسلام حافظ بشخصية أبو سعد الجنوبي وأحمد العوضي بشخصية هشام العشماوي.

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" البرومو الدعائي الأول للمسلسل أمس الأحد، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل وهو العمل الأكثر شعبية وجماهيرية وينتظرها الجمهور بفارغ الصبر حيث يكشف كواليس وخبايا الجماعات الإرهابية في مصر حيث حقق الجزء الأول منه في رمضان الماضي نجاح جماهيري كبير والذي تناول قصة استشهاد المنسي.