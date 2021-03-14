طرح إعلان مسلسل «الاختيار 2» والعرض على قناة «ON» (فيديو)

طرح المنتج تامر مرسي الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2" الذي يحمل شعار "رجال الظل"، ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.وتضمن البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل الاختيار عددًا من المشاهد الإرهابية والعنف ضد رجال الشرطة المصرية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية.مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى، ومن سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.