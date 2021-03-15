مؤلف «الاختيار 2»: مكى مفاجأة المسلسل.. وأجرينا تعديلات لوفاة الجيار

تحدث هاني سرحان، كاتب ومؤلف مسلسل "الاختيار 2"، عن عرض البرومو الأول للعمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث ظهر فيه بطلا المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.وقال "سرحان"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "مستني ردود الأفعال، وده تحدي كبير بالنسبة لي، خاصة مع نجاح الجزء الأول نجاحًا غير عادي، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني بنفس النجاح وأكبر إن شاء الله".وأضاف: "الجزء الثاني يتحدث عن بطولات وتضحيات الشرطة المصرية، وحربهم ضد الإرهاب في الفترة ما بين 2013-2020 بما يؤرخ لهذه الحقبة، وسنقدم في هذا الجزء بطولات لشخصيات على سبيل المثال الشهيد محمد مبروك".وأكمل: "اعتمدنا على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية والأحداث الحقيقية، وتقابلت مع أهالي وأسر الشهداء ممن يمثلون أبطال القصص والوقائع، ومكثت قبل كتابة الحلقات نحو ثلاثة أشهر في فترة التحضير قبل الكتابة".وواصل: "في الجزء الثاني نجمع بين فنانين كبار وهما كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وهما من كبار نجوم الوطن العربي، وقد مثل الجمع بينهما في عمل واحد أمرًا عظيمًا ومهمً بالنسبة لي، وهما أحبا شخصيات ودراما المسلسل، وأتوقع أن يعجب الجمهور بأدائهما، خاصة أن أحمد مكي لأول مرة يخوض تجربة درامية تحمل في طياتها نوع من الأكشن، وأتوقع أن يتفاجأ به الجمهور، وأحمد مكي ممثل كبير ويقدر يقوم بكافة أشكال الدراما، ومن أول يوم اشتغل فيه عمل الشخصية بشكل حلو جدًا".وكشف أن كتابة السيناريو والأحداث الخاصة بحلقات المسلسل تمت قبل اختيار النجوم، قائلًا: "اختيار الأبطال كان منوطًا بالمخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي، لكن بيتر كان يفكر بالنجمين منذ البداية".وعلق على غياب هادي الجيار بعد وفاته قائلًا: "رحمة الله عليه كان قد أنهى نحو 80% من دوره قبيل وفاته، وأجرينا تعديلات بسيطة فقط على دوره، حيث إن إنجازه لنسبة 80% ساعدنا في إجراء تغييرات بسيطة في بعض الأحداث اللاحقة".وحول تأثير إصابة أحمد مكي بكورونا على سرعة التصوير قال: "أحمد مكي تماثل للشفاء ويستكمل الآن التصوير وفترة إصابته لم تؤثر على الأحداث كثيرًا، خاصة أن العمل الدرامي يحمل تفاصيل وأحداثًا كثيرة لم يكن مكي من ضمنها، وفور تماثله للشفاء عاد لاستكمال التصوير مجددًا".أما عن الأدوار النسائية قال: "لها دور ومساحة كبيرة، والجزء الثاني من المسلسل سيقدم مساحة إنسانية واجتماعية كبيرة لزوجات الشهداء، ومن ثم الأدوار النسائية لها مساحة أكبر".كانت شركة "سينرجى" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملًا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.