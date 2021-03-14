«جامع»: اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد تصدر خلال أيام

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والقائم باعمال رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات ستصدر من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.وقالت خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى،أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة،حتى وصلت لأخر محطة وهو مجلس الدولة الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى٤ مارس الماضى، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهدا مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر.وفى سياق اخر وجهت الوزيرة نيفين جامع،الشكر، لهيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب وفى مقدمتهم النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة،لحرصهم على التواصل والأطمئنان عليها خلال إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلى.وقالت الوزيرة نيفين جامع:هذا الموقف جعلنى ادرك مدى العلاقة الإنسانية التى تربط بين أعضاء مجلس النواب والحكومةكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب قد وجه التحية، لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والتى حضرت لأول مرة اجتماع اللجنة، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.