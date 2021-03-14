رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نيجيريا: أكاديميون يحثون المواطنين على العودة للطب البديل

الأحد 14/مارس/2021 - 05:49 م
الطب البديل
الطب البديل
أ ش أ
طباعة
دعا أكاديميون وخبراء نيجيريون، بمن فيهم عميدة كلية الإدارة والتكنولوجيا بجامعة "المُخلص"، الدكتورة ستيلا موفونانيا، الشعب النيجيري إلى اللجوء إلى الطب البديل من أجل حل العديد من المشكلات الصحية في البلاد.
وأوصت موفونانيا بتناول بعض الأطعمة الطبيعية مثل "الخروب" الإفريقي و"الشوربة البيضاء" مع إضافة البهارات الطبيعية وأوراق النيم إليها كعلاج للملاريا وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، بجانب تناول الكركم وجوزة الطيب والقرنفل والزنجبيل كدواء.
جاء ذلك خلال احتفالية طبية نظمتها كلية ولاية لاجوس للتكنولوجيا الصحية "LASCOHET"، حيث كررت الدكتورة مويو قاسم نائب رئيس الكلية، دعوات الدكتورة موفونانيا.
وفي كلمتها، أضافت موفونايا، موجهة حديثها إلى الشعب النيجيري: "دع طعامك يكون دواؤك، فجميعنا نشأنا في منازلنا على الطب البديل، وعندما تنظر إلى ما كان أجدادك يأكلونه، ستجد أن جميعه كان يأتي من الطبيعة"، زاعمة أن "العالم الحديث تمكن من غسل أدمغتنا، لكي نشتري الأدوية التقليدية، لذلك لن نكون بخير"، على حد قولها.
وحول دور الحكومة في ذلك، أوضحت مفونانيا أن: "البرلمان النيجيري أقر مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف في الأساس إلى العودة لجذورنا والحكومة الآن في طريقها إلى تبنيه".
وتابعت: "إذا كان علينا تطوير نظام رعاية صحية جيد، فيجب إيلاء المزيد من الاهتمام للطب البديل، الذي لا يزال يشارك في تقديم الرعاية الصحية على مستوى القاعدة الشعبية".
واستشهدت باتباع العديد من شعوب العالم مثل الشعب الصيني والهندي لهذا النوع من أنواع الطب، جنبا إلى جنب مع التأكيد على أهمية التكنولوجيا ودور المستشفيات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة.. المتهمون عبثوا بمسرح جريمة «سيدة السلام» وحركوا الجثة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

الرئيس السيسى يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حسن شرارة بقبة الغوري.. الأحد