«إيرو سبورت» يستضيف معسكر وفاق سطيف الجزائري

يستضيف نادي «إيرو سبورت» التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مدار 3 أيام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري الذي وصل إلى القاهرة لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء المقبل.من جانبه، وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير جميع التسهيلات وحسن استضافة الأشقاء من بعثة الفريق الجزائري لإقامة معسكر الفريق.