استئناف فحوصات فيروس سي لطلاب الإعدادية بالأقصر الأزهرية

استأنفت الشئون الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بــ 70 معهدًا إعداديًا من معاهد منطقة الأقصر الأزهرية المنتشرة بمراكز ومدن وقرى ونجوع الأقصر، وبإشراف ومتابعة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.وأوضح على فؤاد صابر منسق المبادرة الرئاسية بمنطقة الأقصر الأزهرية بأن الفحوصات توقفت مع صدور قرار رئيس الوزراء بتوقف الدراسة وأجازة نصف العام الدراسي وقد بدأنا اليوم سحب العينات مع اتخاذ التدابير الوقائية وتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنيين معامل ومدخلي بيانات ونتواصل بشكل فوري بالدكتور أحمد الخضري مدير الشئون الطبية والدكتور محمد سليمان منسق عام المبادرة بالمحافظة والأستاذ عبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي لتذليل أي عقبات.