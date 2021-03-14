قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لخدمة أهالي سمالوط بالمنيا غدا

قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لخدمة أهالي سمالوط بالمنيا غدا
الأحد 14/مارس/2021 - 01:05 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية "أبوسيدهم" بمركز سمالوط، شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 15 و16 مارس الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.