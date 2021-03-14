قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لخدمة أهالي سمالوط بالمنيا غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية "أبوسيدهم" بمركز سمالوط، شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 15 و16 مارس الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.